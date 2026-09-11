Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Geriş Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Geriş Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Geriş Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Geriş Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Mandalinci, mahalledeki okul, mezarlık, sağlık merkezi ve plajda incelemeler yaparak ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Geriş Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Mahallenin farklı noktalarında incelemeler gerçekleştiren Mandalinci, bölgedeki ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini Geriş Mahallesi'nde sürdürdü. Mandalinci'ye saha ziyaretinde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkilileri eşlik etti.

Kayacan ile birlikte köy kahvesini ziyaret eden Mandalinci, mahalle sakinleriyle sohbet ederek bölgeye ilişkin görüş ve beklentileri dinledi. Ziyarette, mahallede yapılması planlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu'nu da ziyaret eden Mandalinci, okul ve çevresinde incelemeler yaparak mevcut durum ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

GERİŞ MEZARLIĞI VE ÇEVRESİNDE İNCELEME

Geriş Mezarlığı ve çevresinde de incelemelerde bulunan Mandalinci, ziyaret sırasında 2013 yılında, 12 yaşındayken hayatını kaybeden Görkem Karaman'ın mezarını ziyaret etti. Programın devamında Geriş Erdemil Plaj & Kafe'ye geçen Mandalinci, bölgedeki çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı. Sahilde vatandaşlarla sohbet eden Mandalinci, bölgeye ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

MANDALİNCİ, ÇÖKERTME CADDESİ'NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Daha sonra Çökertme Caddesi'ne geçen Mandalinci, cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek çalışmalar ve bölgenin ihtiyaçları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Cadde üzerindeki halk plajında da incelemeler gerçekleştiren Mandalinci, burada vatandaşlarla bir araya gelerek beklentileri ve önerileri değerlendirdi.

Saha programı kapsamında 19 No'lu Yalıkavak Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Mandalinci, merkez ve çevresindeki mevcut durumu yerinde inceleyerek ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Geriş Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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