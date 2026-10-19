Bodrum Belediyesi 5 mahallede yol yenileme ve asfalt serimini sürdürüyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla beş mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy mahallelerinde devam ediyor. Beton yol, asfalt ve parke döşeme çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde, ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

GÜMÜŞLÜK'TE ASFALT ÇALIŞMALARI

Gümüşlük Mahallesi Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddelerini kapsayan üstyapı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde binder asfalt serimi devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde mevcut parke taşlarının sökümü ve yeniden parke döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Konacık Mahallesi Derya Koç Sokak'ta ise ihale kapsamında parke söküm ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda beton yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yakaköy Mahallesi Ormantepe yolunda ise belediyenin asfalt ekipleri tarafından greyder ile asfalt serimi çalışmaları bugün itibarıyla başladı.