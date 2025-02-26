Bodrum Belediyesi'nin Deprem Paneline Yoğun İlgi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ege Denizi Deprem Fırtınası, Olası Volkan ve Tsunami Senaryoları" başlıklı panelde vatandaşlar, bilim insanlarının sunumlarını ilgiyle izledi.

Bodrum Belediyesi tarafından dün Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman bilim insanlarının değerlendirmelerde bulunduğu deprem paneli yoğun katılımla gerçekleşti.

Panele Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Albay Ertan Benli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum amirleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, ilçe okullarından öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İki bölüm halinde gerçekleşen panelde, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Gülşen Aytaç, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Taner Uslu ve İnşaat Yüksek Mühendisi Tarık Eray Çakır, Ege denizindeki deprem fırtınası, olası volkan ve tsunami senaryoları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Mandalinci, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bilimin ışığında doğru adımlar atıyoruz"

"Bilimin ışığında doğru adımlar atmamızı, halkımızın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayacak bu panel son derece önemli. Geçtiğimiz aydan bu yana Ege denizinde yaşanan deprem fırtınaları ve bu deprem fırtınalarının yaratabileceği volkanik patlama ile meydana gelebilecek tsunami dalgalarının bölgemize verebileceği hasarlar hakkında vatandaşımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bu paneli düzenledik. Panelimiz, bölgemizin deprem bilinçli olması açısından da bizlere bir yol haritası sunacak."

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile yapı envanteri çalışmaları gerçekleştirerek bölgede meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlıklı olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Mandalinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan sismik hareketlerle beraber zabıtamız vasıtasıyla her bölgede 7/24 esasına göre personel bulundurmaktayız. AFAD tarafından Turgutreis bölgesine bir erken uyarı sistemi kuruldu. Bizler yerel idareciler olarak deprem riskini minimuma indirecek bilim insanlarıyla çalışıyor, yapı stoklarımızı daha güçlü ve binalarımızı daha dirençli hale getirmek ve afet gelmeden 'Evet biz bu afete hazırız, bilinçliyiz ne yapacağımızı hareket planımızı önceden tayin ettik' demek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bodrum Kaymakamı Mutafa Çit ise belediye, AFAD, STK'lar, çeşitli kurumlar ve bilim insanlarıyla olası deprem senaryolarına yönelik iş birliği içinde olduklarını aktararak, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Uzmanlardan olası deprem, volkan ve tsunami sunumları

Deprem panelinin ilk bölümü TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Taner Uslu ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu'nun sunumlarıyla başladı. Sunumlarda önceki yıllarda meydana gelen depremler, Bodrum'un jeolojik yapısı, olası depremlere karşı sağlıklı ve dirençli yapıların oluşturulması ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ayrıca depremlerde yapılaşmanın ve yapı stok envanteri çalışmalarının önemine değinildi. Depremlerin birer doğa olayı olduğu, bu doğa olaylarını afetlere dönüştüren faktörlerin ise çürük yapıların varlığı, denetimsizlik olduğu belirtildi. Depremlerin afete dönüşmemesi için bilimle, mühendisliğe ve yönetmeliklere uygun çalışmalarla yol alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "Amorgos Adası-Anhydros Havzası Deprem Fırtınası" başlıklı sunumunda Santorini ve Amorgos adaları arasındaki depremlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. "Deprem fırtınası nedir, nasıl oluşur" konularına da değinilen sunumda, volkanizma ve kabuk içindeki sıvı hareketleriyle oluşan deprem fırtınaları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Türkiye'nin faal jeolojik yapıları ve yüzey hareketleri görsellerle desteklenerek anlatıldı.

Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu, "Volkanik Tehlike ve Risk" konulu sunumunda olası deprem fırtınasında meydana gelebilecek riskleri değerlendirerek Türkiye'deki potansiyel aktif volkanlar ve komşu ülkelerdeki volkanlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Ocak-Şubat 2025 Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları" konulu sunumunu gerçekleştirirken İnşaat Yüksek Mühendisi Tarık Eray Çakır, 1956 Güney Ege tsunamisinin Bodrum Yarımadası'ndaki etkileri üzerine tanık anlatımlarından elde edilen bilgileri paylaştı.

Panelin ikinci bölümünde Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Gülşen Aytaç, "Dirençli Toplanma Alanları" başlıklı sunumunda afet sonrasındaki toplanma alanları tasarımını, afet öncesi yapılması gereken hazırlıkları örneklerle anlattı. Geçici barınma alanları ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sunumlar sonrası uzmanlar, vatandaşların merak ettiği sorulara cevap verdi. Program, plaket ve çiçek takdimi ile son buldu.