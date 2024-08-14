Bodrum Belediyesi Yeşil Mandalin Hasat Etkinliği Düzenledi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bitez Ek Hizmet Bürosu açılışı ile Yeşil Mandalin Hasat Etkinliği gerçekleştirildi.

13 Ağustos Salı günü, Bitez Köyiçi Mevkii'nde bulunan belediye mülkiyetindeki mandalina bahçesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Mandalin Uygulama Bahçesi Bitez Ek Hizmet Bürosu açılışı gerçekleştirilirken, yeşil mandalin hasadı da Bodrum Belediyesi ve Pernod Ricard Türkiye iş birliği iledüzenlendi.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, Pernod Ricard Türkiye temsilcileri, Oda ve STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sanat dünyasının ünlü isimleri, mandalin üreticileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan program, sembolik yeşil Bodrum mandalini hasadı ile devam etti. Etkinlikte, Bodrum mandalininin gastronomi ürünü olarak soğuk içeceklerde, salata, pasta ve dondurmada kullanımının yaygınlaşması hedefiyle misafirlere yeşil Bodrum mandalini içerikli ürünler ikram edildi.

"Kendi değerimiz olan Bodrum mandalinini kullanın"

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik, Bodrum Yeşili Projesi ile ilgili bilgiler vererek, şunları söyledi:

"Pernod Ricard Türkiye olarak Bodrum Yeşili Projemiz ile Bodrum'a özgü coğrafi işaretli Bodrum mandalininin tarihsel ve kültürel önemini korumayı ve sürdürülebilir bir şekilde üretimini, kullanımını teşvik edeceğiz. Bu proje, yerel yönetimin ve siz üreticilerin desteği, emeği olmadan her zaman yarım bir proje. Satsuma değil, lime değil biz, 'kendi değerimiz olan ve hepsinden çok daha güzel bir aromaya sahip olan Bodrum mandalinini kullanın' diyoruz."

Mandalin Uygulama Bahçesi Ek Hizmet Bürosu

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ercan Pehlivan ise gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ile iş birliği yaparak üç yıldır yeşil Bodrum mandalinini tüm Türkiye'ye pazarlıyoruz. Yeşil Bodrum mandalinini öne çıkartırken bir marka yaratmak, Bodrum'un marka değerini tüm Türkiye ile hep birlikte buluşturarak Bodrum mandalinini korumak istiyoruz. Mandalin üreticilerinin talepleri doğrultusunda, müdürlüğümüzü üreticimize bir adım daha yaklaştırmak için Bitez Mandalin Uygulama Bahçesi Ek Hizmet Bürosunu hizmete açıyoruz. Büromuzda bir ziraat mühendisi, bir gıda mühendisi, bir şoför, iki uygulama işçisi vatandaşlarımıza hizmet edecek. Üreticiler, bahçesindeki üründe bulunan bitki hastalıkları, sulama sistemi önerileri gibi her türlü tarımsal bilgide ücretsiz danışmanlık hizmetini bürodan alabilecekler. Ayrıca yeşil Bodrum mandalini alımları ile ilgili tüm organizasyonlar da hizmet büromuzdan yapılacak" diye konuştu.

"Bu mirası asla unutturmayacağız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçmişten gelen mirası gelecek nesillere geliştirilerek aktarmanın önemine değindiği konuşmasında güzel bir iş birliği için Bitez'de Bodrum mandalininin doğduğu topraklardan birinde bir mandalin bahçesinde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Üreticinin tüketici ile ilk elden buluşmasını sağlayıp bu değerimizi Bodrum'un yeşil altınını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bizi var eden, bizi biz yapan ve bizim atalarımızın bu topraklarda var olma amacını yaşatacağız, koruyacağız, geliştireceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş bahçelerimizi betona ezdirmeyeceğiz. Bodrum mandalininin ekonomik değerinin tekrar canlanması için iş birliklerini yapmaya devam edeceğiz. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum mandalinini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bütün Türkiye'ye bu değeri yaymak için mücadelemize devam edeceğiz. Bu mirası asla unutturmayacağız."

Bodrum Kaymakamı Mutafa Çit projenin hayırlı olmasını dileyerek Bodrum mandalininin korumasının ve tüm Türkiye'ye tanıtılmasının önemini anlattı.

Program sonunda Bodrum Belediyesi tarafından üreticilere, mandalina üreticilerini ekonomik zarara uğratan zararlı Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında Akdeniz Meyve Sineği tuzakları, ücretsiz dağıtıldı.