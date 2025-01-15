Bodrum'da 10 Gün Süren Su Kesintisi Sonunda Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da 10 Gün Süren Su Kesintisi Sonunda Son Buldu

Bodrum\'da 10 Gün Süren Su Kesintisi Sonunda Son Buldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan yaklaşık 10 günlük su kesintisi, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yaptığı onarım çalışmaları sonrası sona erdi. Mahalle sakinleri, kesintiler nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirirken, MUSKİ'den yapılan açıklamada, yaşanan arızaların giderildiği belirtildi.

15.01.2025 20:28  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin bazı bölgelerinde yaşanan yaklaşık 10 günlük su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar yetkililerden çözüm isterken, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinden itibaren arızlar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır" denildi.

Bodrum ilçesinin bazı bölgelerinde yaklaşık 10 gündür su kesintisi yaşandığını belirtenler, mağdur olduklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Hatice Türedi, "Susuzluktan dolayı hiçbir şey yapamadık. Bulaşık, tuvalet, banyo, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkilileri arıyoruz, 'Arıza var, onarılacak' diyorlar. Bugün gelecek, yarın gelecek diye bizi oyalıyorlar. Damacanalarla taşıdığımız suları tuvalette kullanıyoruz. Makineler dolu, lavaboların içleri dolu" dedi. Mahalle sakinlerinden Hacer Bozkurt ise "Şu anda kullanacağımız suyu bile parayla alıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz, 8 gündür sürekli depoda su bittikçe tankerle su alıyoruz. Yağmur yağıyor, bir sıkıntı yok. Dün yine su seviyesinin düşük olmasıyla ilgili mesaj gönderildi. MUSKİ'yi arıyoruz, sadece arıza var deniliyor. Yağmurlu havada su verilmiyor maalesef. Yazıktır, günahtır. Biz de Bodrum'a halkız" ifadelerini kullandı.

MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

MUSKİ'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum ilçemizin Akçaalan, Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler, Gümüşlük ve Koyunbaba mahallerinde ana isale hat arızaları meydana gelmiş, bu arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanmıştır. 10 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi, 12 Ocak'ta yine aynı bölgede ve 14 Ocak'ta Gümüşlük Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde meydana gelen arızalara ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Peş peşe meydana gelen bu üç arıza, ekiplerimiz tarafından giderilse de tamirat işlemleri ve boşalan hatların tekrar dolma süresi nedeniyle özellikle üst kotlarda uzun süreli kesintiler yaşanmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren arızlar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen mahallelere ilave su aktararak gün içinde tüm abonelerimize suyun ulaşması sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Sağlık, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 10 Gün Süren Su Kesintisi Sonunda Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:41:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da 10 Gün Süren Su Kesintisi Sonunda Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.