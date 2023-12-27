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Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Aynı bölgede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum\'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı
27.12.2023 - 13:15,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Aralık'ta saat 06.55'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, aynı tarihte saat 03.30 ve 08.00'da Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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