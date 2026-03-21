Bodrum'da 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

21.03.2026 11:13
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı, işlemleri sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortakent mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye, sahil güvenlik botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Dalış Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Güvenlik, Göçmen, Bodrum, Güncel, Çocuk, Muğla, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
