Bodrum\'da 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortakent mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye, sahil güvenlik botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Dalış Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.