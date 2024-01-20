Bodrum\'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletteki genç kız hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü sürücünün çarptığı motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği, Cüneyt Y.'nin (26) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum yönüne giden B.D.'nin kullandığı 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen Cüneyt Y. yönetimindeki 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. ise ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cüneyt Y., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari sürücüsü B.D.'nin 1,36 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayşegül Baloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, B.D. ise gözaltına alındı. B.D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Ayşegül Baloğlu'nun Denizli'nin Tavas ilçesinde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.