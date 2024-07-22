Bodrum'da Ana Su İsale Hattında Patlama: 4 Mahallede 24 Saatlik Su Kesintisi - Son Dakika
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Bodrum'da Ana Su İsale Hattında Patlama: 4 Mahallede 24 Saatlik Su Kesintisi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde son 2 gün içinde meydana gelen 3. patlama sonucunda 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı. Bodrum Yarımadası genelinde son 10 yılda 3 binin üzerinde ana su isale hattı patlaması meydana geldi.

22.07.2024 16:20
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı. Son 10 yılda Bodrum Yarımadası genelinde, isale hattında 3 binin üzerinde patlama olduğu bildirildi.

Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi'nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu. Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Patlamalar nedeniyle Ortakent, Yahşi, Gürece ve İslamhaneleri mahallerinde 24 saatlik su kesintisi meydana geldi.

Bodrum'da son 1 ay içerisinde 9 büyük isale hattı patlarken, son 10 yılda ise 3 binin üzerinde ana isale hatlarında patlama olduğu bildirildi.

Bodrum\'da Ana Su İsale Hattında Patlama: 4 Mahallede 24 Saatlik Su Kesintisi
Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Ana Su İsale Hattında Patlama: 4 Mahallede 24 Saatlik Su Kesintisi - Son Dakika
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