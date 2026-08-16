Bodrum'da Arızalı Tekne Kurtarıldı
Bodrum açıklarında arıza yapan tekne, Kıyı Emniyeti tarafından Turgutreis'e getirildi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, Turgutreis'e yanaştırıldı.
Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde 11 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 10 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Turgutreis'e yanaştırıldı.
Kaynak: DHA
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