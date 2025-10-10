Bodrum'da Doğum Faciası: Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da Doğum Faciası: Bebek Hayatını Kaybetti

10.10.2025 00:29
Kırgızistan uyruklu Zhanetta Kyzy, otel lojmanında doğurduğu bebeğini terasta bıraktı, bebek öldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, doğum yaptıktan sonra bebeğini havluya sararak otel lojmanının terasına bıraktı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

DOĞURDUĞU BEBEĞİ TERASA BIRAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olay, İçmeler bölgesinde bir otel lojmanında meydana geldi. Kanaması bulunan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, Bodrum Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy'nin doğum yaptığı anlaşıldı. İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi. Ekiplerce, yapılan sorguda, Kyzy, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, ardından bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını itiraf etti.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Otele giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zhanetta Ulukbek Kyzy'nin 5 ay önce Bodrum'a geldiği, kat görevlisi olarak otelde çalıştığı öğrenildi. Kyzy'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kırgızistan, 3-sayfa, Bodrum, Güncel, Polis, Muğla, Kadın, Bebek, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
