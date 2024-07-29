Bodrum'da Doktor Tartışması: Doktor Fenalaştı - Son Dakika
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Bodrum'da Doktor Tartışması: Doktor Fenalaştı

Bodrum\'da Doktor Tartışması: Doktor Fenalaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor, hasta ve hasta yakınıyla yaşadığı tartışma sonucunda fenalaştı. Doktor, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

29.07.2024 19:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktor, hasta ve hasta yakınıyla arasında çıkan tartışma üzerine fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede tatil yapan E.S. (55) yüksek ateş şikayetiyle kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile Ortakent Mahallesi'ndeki 12 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde görevli doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a muayene için gitti.

Doktor Tezvar ile hasta ve hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun üzerine fenalaşan Tezvar, ilk müdahalenin ardından çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu, kalp pili taşıdığı belirtilen ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan doktorun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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