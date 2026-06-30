Bodrum'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Çocuk Parkında Kapsamlı Yenileme

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çocuk parkında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında parka, özel gereksinimli bireylerin kullanabileceği spor aletleri de yerleştirildi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından güvenli, modern ve erişilebilir ekipmanlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan çocuk parkına yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Yaklaşık 700 metrekare alanda bulunan salıncaklar ile spor aletlerini yenileyen ekipler, çalışmalar kapsamında engelli yürüyüş platformunu, ağırlık kaldırma ve barfiks spor aletini de yenileriyle değiştirdi.

ENGELSİZ SPOR ALETLERİ YERLEŞTİRİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli bireylerin rahat ve konforlu spor yapabilmelerini sağlamak için engelsiz el ve ayak çevirme, kol kası çalıştırma, dik ve eğik halter, vücut çalıştırma aletleri ile birlikte ikili salıncak, ahşap yürüme platformu, labirent montajlarını da yaptı.

Parkta ayrıca tırmanma oyunu, tahterevalli, kule oyun grubu ve salıncaklar da yenilenerek, parkın hem oyun hem de spor alanları daha işlevsel ve erişilebilir hale getirildi.

İLÇE GENELİNDE YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMASI

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2026 yılı ocak ayından bu yana ilçe genelinde parklarda yapılan çalışmalar kapsamında; 18 adet çocuk oyun grubu, 9 adet 8'li takım spor aleti, 7 adet basket potası yenilendi. Ayrıca kent genelindeki park oyun grubu ile spor aletlerinde belirli periyotlarla bakım ve onarım yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürerek her yaştan vatandaşın güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir sosyal yaşam alanlarına sahip olması için çalışmalarını sürdürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelindeki parklarda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Parklarımızı, sosyal alanlarımızı her yaştan ve her kesimden vatandaşımızın güvenle ve rahatlıkla yararlanabileceği yaşam alanlarına dönüştürmek hedefindeyiz. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan çocuk parkında yenileme çalışmaları yaptık. Özel gereksinimli bireylerimiz için hazırlanan spor aletlerini kentimizin önemli mahallelerinden olan Turgutreis'teki çocuk parkına kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Her bireyimizin sosyal yaşamın içinde daha aktif yer alabilmesi için iyileştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz."