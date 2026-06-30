Bodrum'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Çocuk Parkında Kapsamlı Yenileme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Çocuk Parkında Kapsamlı Yenileme

30.06.2026 09:24  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, Turgutreis'teki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan çocuk parkında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaparak özel gereksinimli bireyler için engelsiz spor aletleri yerleştirdi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çocuk parkında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında parka, özel gereksinimli bireylerin kullanabileceği spor aletleri de yerleştirildi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından güvenli, modern ve erişilebilir ekipmanlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan çocuk parkına yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Yaklaşık 700 metrekare alanda bulunan salıncaklar ile spor aletlerini yenileyen ekipler, çalışmalar kapsamında engelli yürüyüş platformunu, ağırlık kaldırma ve barfiks spor aletini de yenileriyle değiştirdi.

ENGELSİZ SPOR ALETLERİ YERLEŞTİRİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli bireylerin rahat ve konforlu spor yapabilmelerini sağlamak için engelsiz el ve ayak çevirme, kol kası çalıştırma, dik ve eğik halter, vücut çalıştırma aletleri ile birlikte ikili salıncak, ahşap yürüme platformu, labirent montajlarını da yaptı.

Parkta ayrıca tırmanma oyunu, tahterevalli, kule oyun grubu ve salıncaklar da yenilenerek, parkın hem oyun hem de spor alanları daha işlevsel ve erişilebilir hale getirildi.

İLÇE GENELİNDE YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMASI

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2026 yılı ocak ayından bu yana ilçe genelinde parklarda yapılan çalışmalar kapsamında; 18 adet çocuk oyun grubu, 9 adet 8'li takım spor aleti, 7 adet basket potası yenilendi. Ayrıca kent genelindeki park oyun grubu ile spor aletlerinde belirli periyotlarla bakım ve onarım yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürerek her yaştan vatandaşın güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir sosyal yaşam alanlarına sahip olması için çalışmalarını sürdürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelindeki parklarda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Parklarımızı, sosyal alanlarımızı her yaştan ve her kesimden vatandaşımızın güvenle ve rahatlıkla yararlanabileceği yaşam alanlarına dönüştürmek hedefindeyiz. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan çocuk parkında yenileme çalışmaları yaptık. Özel gereksinimli bireylerimiz için hazırlanan spor aletlerini kentimizin önemli mahallelerinden olan Turgutreis'teki çocuk parkına kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Her bireyimizin sosyal yaşamın içinde daha aktif yer alabilmesi için iyileştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, Turgutreis, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Çocuk Parkında Kapsamlı Yenileme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:38:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Çocuk Parkında Kapsamlı Yenileme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.