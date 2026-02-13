TAŞAN GÖLETTEKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI
Bodrum'da etkili olan sağanakla birlikte Mumcular Mahallesi'ndeki su seviyesi yükselen bir gölet, taştı. Göletteki balıklar, taşkın nedeniyle çevreye yayılan suyla kara yoluna dağıldı. Su dolu yolda yüzen balıklar, vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Gölet Taştı, Balıklar Yola Saçıldı - Son Dakika
