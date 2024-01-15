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Bodrum'da Halk Plajı İçin Kıyı İşgaline Sebep Olan Yapılar Kaldırıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Halk Plajı İçin Kıyı İşgaline Sebep Olan Yapılar Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı yapacağı sahildeki kıyı işgaline sebep olan yapılar, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in girişimleriyle kaldırıldı. Yerel yönetimler ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gözetim altında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kıyı işgaline sebep olan yapılar Turizm Bakanlığı'na teslim edildi. Halk plajının bu yılki turizm sezonuna yetiştirileceği belirtildi.

15.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:51
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı yapacağı sahildeki kıyı işgaline sebep olan yapılar kaldırıldı.

Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Frank Azmağı Caddesi önünde bulunan yaklaşık 3,5 dönüm kamu arazisine 4'üncü halk plajı yapılacağı duyuruldu. Mülkiyeti hazineye ait bahse konu yer, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in girişimleri ile 763 ada 6 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan ve kıyı işgaline sebep olan yapılar, Kaymakamlık, Bodrum Belediye Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gözetiminde, site yönetimi tarafından kaldırılarak yer Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Bakanlık görevlileri kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak. Halk plajının bu yılki turizm sezonuna yetiştirileceği bildirildi.(DHA)

Bodrum\'da Halk Plajı İçin Kıyı İşgaline Sebep Olan Yapılar Kaldırıldı
Kaynak: DHA
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Bodrum, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Halk Plajı İçin Kıyı İşgaline Sebep Olan Yapılar Kaldırıldı - Son Dakika
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