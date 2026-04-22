Bodrum\'da Hastanedeki Çocuklar İçin 23 Nisan Şenliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Bodrum Devlet Hastanesi'nin idari biriminde gerçekleştirilen etkinlikte, koridor balonlarla süslendi, oyun masaları kuruldu. Çocuklar hastanede gün boyu keyifli vakit geçirirken programda canlı müzik de yer aldı.

Çocukların yüzünü güldüren etkinlikten, sağlık çalışanları ve aileler de keyif aldı.

Hastane Başhekimi Battal Yıldırım, gazetecilere, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların bayramını kutladı.

Çocukları ziyaret eden AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene de çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bunu bize armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnettarız. Çocuklarla olan bütün etkinlikleri de her zaman destekleyeceğimizi söylemek istiyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz ve her şeyimiz." diye konuştu.