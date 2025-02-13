MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.
Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında kaldırımın altından geçen isale hattı patladı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bölgeden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye ulaşan belediye ekipleri, suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.
Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da İsale Hattı Patladı: Tonlarca Su Boşa Aktı - Son Dakika
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