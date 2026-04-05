Bodrum'da Kaçak Göçmen Faciası: 19 Ölü, 16 Gözaltı

05.04.2026 11:19
Bodrum'da lastik botun batması sonucu 19 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 16 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu 19 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarında, 01 Nisan'da saat 06.00 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 9'u çocuk, 19 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 20 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAMIŞLAR

Olayın ardından Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından içerisinde çok sayıda kaçak göçmen bulunan süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) sevk edilmiştir. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden lastik bot tüm ihtarlara rağmen durmamış, ağır hava ve deniz şartları nedeni ile su alarak batmıştır. Düzensiz göçmenlerin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31, KB-71, KB-88) daha sevk edilmiştir" denildi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayda sağ kurtulanların ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, göçmenlerin olaydan bir gün önce Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale illerinden Bodrum'a geldiği tespit edildi. Mağdurların bir kısmının, Gümbet Mahallesi'nde bir evde kaldıkları belirlendi. Evi kiralayan J.H.H. ve eve yakın yerden 2 kaçak göçmeni alarak götüren Ç.D. ve H.Ö. isimli şüpheliler tespit edilip, yakalandı. Derinleştiren soruşturma kapsamında 2 Nisan'da J.J.S., A.A., H.B., Ö.B., Y.E., M.R., T.B.O. ve M.D. de gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan inceleme sonrası 5 şüpheli daha yakalanarak emniyete getirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli bugün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

