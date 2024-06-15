Bodrum'da Kurban Bayramı için tedbirler üst seviyede

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u tercih eden vatandaşlar, kara yolunun yanı sıra sahillerde de yoğunluğa neden oluyor.

İlçeye gelen tatilciler Kumbahçe Mahallesi başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent, Yahşi ve Torba sahillerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gazetecilere, Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 900 binin üzerine çıktığını söyledi.

Bayram süresince ve bundan sonraki dönemlerde Bodrum'da bir milyonu aşan nüfusa hizmet vereceklerini belirten Mandalinci, "Kurban Bayram süresince vatandaşlarımızın en etkin şekilde belediye hizmetlerinden faydalanması için ekiplerimiz sahada 24 saat aktif çalışmalar yürütüyor." dedi.

Su kaynaklarında yetersizlik yaşandığını, Muğla Büyükşehir Belediyesiyle su sorununun çözülmesi için bütün adımları attıklarını ifade eden Mandalinci, şunları kaydetti:

"Bayram süresince hem Muğla Büyükşehir Belediyesi hem de Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün ekipleriyle beraber su ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın depolarına belediye olarak ücretsiz bir şekilde su temini sağlayacağız. Bu çalışmalarımız bütün yaz mevsimi boyunca devam edecek. En kısa sürede vatandaşların sağlıklı bir su teminine ulaşması için elimizden gelen hamleleri yapıyoruz. Güvenlikle alakalı da Kaymakamımız, Valimizle beraber de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emniyet birimlerimiz, kolluk kuvvetlerimizle beraber bayramın Bodrum'da en sağlıklı, en verimli, en sorunsuz geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."