Bodrum\'da Motosikletli Grupla Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önünü kaldırarak kullandıkları iki motosikletteki 3 kişi ile yakın şekilde seyrettikleri otomobildeki 2 kardeş arasında kavga çıktı. Otomobildeki 2 kardeşi darbeden motosikletliler kaçtı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 10 Kasım'da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30'da meydana geldi. İddiaya göre; iki motosikletteki 3 kişi, motosikletlerinin önünü kaldırıp, B.A. (29) ile kardeşinin içerisinde bulunduğu otomobile yakın sürüş yaptı. Ardından da motosikletlerini otomobilin önüne kaldırıp, aracın kaza tehlikesi atlatmasına neden oldu. Bunun üzerine otomobili kullanan B.A.'nın kardeşi yolun sağına geçip, durdu. İki motosikletli de durdu. B.A., iki motosiklet sürücüsünü uyardı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletlerden inen kasklı 3 kişi, B.A. ve kardeşini darbetti. İki kardeş yüzlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletliler olayın ardından hızla uzaklaşırken, iki kardeş polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),