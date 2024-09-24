Bodrum\'da Okul Kantinlerine Zabıta Denetimi

Güncel

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan\'da telefonlara bu mesajı atıyor

Polis katilinin bu görüntüsüyle ilgili iddialara net yanıt: Alçakça bir yalan

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırıyor.

Bodrum Zabıtası, ilçe genelindeki okul kantinlerini denetliyor. Öğrencilerin sağlıklı koşullarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ile muhafaza edilme durumları, fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol ediliyor.

Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde iki kantine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından işlem yapılırken, iki kantine de bağlı bulunduğu odadan fiyat tarifesi almadığı için ikaz tutanağı düzenlendi.

Öğrencilerin sağlık ve güvenliği ile çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ekiplerce kantinlere yönelik denetim ve uygulamalar devam edecek.