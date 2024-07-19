Bodrum'da Ses ve Gürültü Denetimi: 65 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bodrum'da Ses ve Gürültü Denetimi: 65 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri tarafından bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 65 işletmeye idari para cezası uygulandı. Gümüşlük bölgesinde ise toplam bir milyon 161 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

19.07.2024 13:45
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince ilçe genelindeki bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültüye yönelik denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Bu yıl içerisinde gelen şikayetler ve rutin uygulamalar kapsamında bin 204 işletme kontrol edildi.

Denetimler sonrasında uyarı alan işletmelerden uyarıları dikkate almayanlara yönelik işlem yapılıyor. Bu kapsamda çevresel gürültü ölçümü yapılırken müzik yayın belgesi olmadan müzik yapan işletmelere de tutanak düzenleniyor.

Gerçekleşen denetimler sonucunda 65 işletmeye idari para cezası uygulayan ekipler, son günlerde Gümüşlük Mahallesi genelinden gelen ses şikayetleri üzerine denetimlerini bu bölgede sıklaştırdı.

Gümüşlük bölgesinde toplam bir milyon 161 bin 320 lira idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, Bodrum genelinde ise toplam 17 milyon 720 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Ekiplerin ilçe genelinde kontrollere devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Gümüşlük, Zabıta, Bodrum, Muğla, Çevre, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Ses ve Gürültü Denetimi: 65 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Ses ve Gürültü Denetimi: 65 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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