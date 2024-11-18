Bodrum\'da Sigara İzmaritlerine Göz Açtırılmıyor: 207 Kişiye 424 Bin Lira Ceza

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda sigara izmaritlerini yere atarak çevreyi kirleten 207 kişiye 3 haftada 424 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sigara izmaritlerini yere atanlara yönelik Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem yapılıyor. Zabıta ekipleri tarafından, ilçenin farklı noktalarında sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik 3 haftada 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası kesildi. Çevreyi kirletenlere yönelik günün belirli saatlerinde yapılan denetim ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.

"Temiz bir Bodrum yaratmak elimizde"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve doğa temizliği konusunda ciddi adımların atılmasının zorunluluğuna vurgu yaparak "Bodrum'un temiz kalması, doğanın ve kent dokusunun korunması hepimizin sorumluluğudur. Üç haftadır cadde, sokak, meydan ve parklarımızda zabıta ekiplerimiz, denetim ve uygulamalar yapıyor. Sosyal donatı alanlarımızı, ortak yaşam alanlarımızı kirletenlere uyarılarda bulunarak cezai yaptırım uyguluyorlar. Vatandaşlarımızın, sokakların çöp atılacak yerler olmadığının bilincinde olmaları en büyük beklentimizdir. Yapılan uygulamaların da katkısıyla kent yaşayanları olarak çevremizi temiz tutmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Temiz bir Bodrum yaratmak elimizde" dedi.