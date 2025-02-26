Bodrum'da Tsunami Riskine İlişkin Güven Verici Açıklamalar

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Tsunami uzmanından Bodrum için güven veren açıklama

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Deprem Paneli yoğun katılımla gerçekleşti. Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Santorini ve çevresinde son bir aydır süren depremlerde azalma olduğunu belirtti. Yalçıner, bölgedeki muhtemel tsunami riskine karşı yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bodrum Belediyesinin organizasyonu ile 25 Şubat Salı günü, Herodot Kültür Merkezinde gerçekleşen "Ege Denizi Deprem Fırtınası, Volkan ve Tsunami Senaryoları" konulu Deprem Panelinde vatandaşlar, uzman bilim insanlarının sunumlarını ilgiyle izledi. Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Santorini ve çevresinde son bir aydır süren depremlerde azalma olduğunu belirtti.

"Depremlerde azalma var, tsunami riski düşük"

Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Şu anda bölgedeki yani Santorini ile çevresindeki adalar üçgeninde yer alan ve 1 ay öncesinden başlayıp devam eden depremlerde azalma olmuştur. Bu azalmanın sürmesini ümit ediyoruz. Bu durumda zaten bugüne kadar, o bölgede oluşabilecek sismik olaylara bağlı veya denizaltı heyelanlarına bağlı veya volkan patlamasına bağlı olan her türlü tsunami incelemesi modellenerek yapılmış, sonuçlar çıkarılmış halkımızla paylaşılmıştır. Buna göre de Bodrum yarımadasına etki edebilecek tsunaminin ortalamada 1 metre, 1-2 noktada belki 2 metre olduğunu ayrıntılarıyla anlatmış durumdayız. 1956 yılında olan bir tsunami olayı var. Bodrum yarımadasında ne kadar etkili olduğunu görgü tanıklarıyla birlikte yaptığımız görüşmelerden sonra burada karşılaştırdık. O tarihte olan, hiç can almayan, bazı teknelere az hasar veren tsunami olayı bizim için örnek olay olarak kullanılabilir. Bu olayda yaşananlar, eğer Santorini bölgesinde oluşacak tsunami de bile yaşanmayacak. Bodrum yarımadasında böyledir, kuzeye doğru gidildikçe Aydın ili kıyıları ve hele de İzmir'in kuzeyinde hiçbir şekilde etkili olmayacak. Şu anda geldiğimiz noktada, bugünkü duruma göre güvenli bir durumda olduğumuzu belirtebiliriz. Ancak burada en önemli nokta farkındalıktır. Farkındalığımızı artırdığımızı düşünüyorum, bu bizim için en önemli gelişmedir. Volkanın biraz hareketlenir gibi olması bile duyarlılığımızı da hareketlendirmiştir. Farkında olarak, korkmayarak, panik olmadan gayet dikkatli biçimde neler yapacağımızı, uyarı geldiğinde kıyıdan uzaklaşacağımızı öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

"Tsunamiye karşı uyarı sistemimiz hazır"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgedeki volkanik hareketlilik ve geçmişte yaşanan depremlerle ilgili vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bölgenin volkanik bir ada olması, 1950'de yaşanan bir Amargos depremi, 375 yıl önce volkan patlaması ve yine 1956'da yaşanan büyük depremle beraber 'Acaba yeniden büyük depreme sebebiyet verebilir mi? Bunu tetikleyebilir mi?' diye vatandaşlarımız bize çok fazla sorular sormaktaydı. Biz de konusunda uzman kişilerle beraber panel düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti. O bölgede büyük deprem olursa Bodrum'a yansıması ne olur, bunun cevabını aldık. Volkan patlaması olursa bölgemize nasıl bir kül yağmuru ve benzeri durumlar yaşanır, hocalarımızın görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızın şu konuda içi rahat olsun. Biz Muğla Valiliğimiz, AFAD'ımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak yaşanabilecek tsunami anında, yaklaşık 140 kilometre mesafeden bu bölgeye tsunami gelmesinin en az 55 dakika olacağının bilincindeyiz. Buna yönelik AFAD'ımız erken uyarı sistemi kurdu, belediyemiz 24 saat esasına göre bütün hoparlörlerin başında personel bulunduruyor. Muhtemel afette, gerek deprem gerek tsunamiye karşı bilgilendirmek için megafonlarımızın başında hem de SMS'ler ile beraber bu sistemi kurmuş durumdayız" diye konuştu.