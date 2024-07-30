Bodrum'da Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Otomobili Kenara Çekti - Son Dakika
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Bodrum'da Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Otomobili Kenara Çekti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan otluk yangınında vatandaşlar, alevlerin sıçramaması için yol kenarında park halindeki bir otomobili elbirliğiyle kenara çekti. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek 1 saatte söndürüldü.

30.07.2024 20:04
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk yangını çıktı. Vatandaşlar alevlerin sıçramaması için yol kenarında park halindeki bir otomobili elbirliğiyle kenara çekti. Alevler 1 saatte havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar kovalar ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verirken, rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter de katıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarına kadar ilerlerken, bölgede bulunan bir otomobile yangının sıçramaması için vatandaşlar büyük çaba sarf etti, el birliğiyle otomobil çekilerek alevlerden uzaklaştırıldı.

Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

Bodrum\'da Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Otomobili Kenara Çekti
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da Vatandaşlar Yangını Söndürmek İçin Otomobili Kenara Çekti - Son Dakika
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