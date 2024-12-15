Bodrum\'da Yıldırım Düşen Ağacın Altındaki Araçlar Yandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım isabet eden ağacın altında bulunan iki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İlçede etkili olan sağanak sırasında Konacık Mahallesi'ndeki bir ağaca yıldırım isabet etti.

Bu esnada ağacın altında park halinde bulunan iki otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki otomobilde büyük çapta hasar oluştu.