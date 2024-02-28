Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ve 3 kedi zehirlendi - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ve 3 kedi zehirlendi

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ve 3 kedi zehirlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine yapılan incelemede 4 köpek ve 3 kedinin zehirlendiği ve hayatını kaybettiği belirtildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, 5 köpeği tedavi altına aldı.

28.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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