Bodrumda Yangın Çıkaran Uyuşturucu Bağımlısı Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrumda Yangın Çıkaran Uyuşturucu Bağımlısı Kurtarıldı

Bodrumda Yangın Çıkaran Uyuşturucu Bağımlısı Kurtarıldı

Antalya'da, bodrum katta yangın çıkaran madde bağımlısı İbrahim A., babası Mahmut A. tarafından kurtarıldı. Yangının çıkmasının ardından komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Mahmut A., oğlu için endişeli olduğunu ve devletten yardımcı olmasını istediğini belirtti.

16.12.2024 17:37  Güncelleme: 17:42
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ANTALYA'da bodrum katta yangın çıkaran madde bağımlısı İbrahim A. (31), babası Mahmut A. (60) tarafından kurtarıldı. Oğlunun uyuşturucudan kurtarılmasını isteyen Mahmut A., "Onu kurtarmak isterken ben de ölüyordum" dedi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84'üncü Sokak'taki bir 6 katlı apartmanın bodrum katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İbrahim A., bodrum kata inip, uyuşturucu madde kullandıktan sonra burada bulunan malzemeleri yaktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın babası Mahmut A. oğlunun yanına giderek, bodrumdan çıkmasını sağladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü, apartmana dolan dumanı tahliye etti. Polis ekipleri de İbrahim A.'yı ekip aracına alarak polis merkezine götürdü.

'ZORLA ÇIKARDIM, BEN DE ÖLÜYORDUM'

Durumu gözyaşları içerisinde anlatan Mahmut A., "Kendini öldürmek için aşağıya inmiş ve yangın çıkarmış. Ben de aşağıya indim ve zorla çıkarttım. Neredeyse ben de ölüyordum. Nefes zor aldım. Kötü bir çocuk değil, uyuşturucuya düştüğü için böyle yapıyor. 3 dili var. İnşallah Allah kurtarır, biraz ıslah olmasını istiyorum. Devletten hastaneye yatırılmasını istiyorum. Ben her gün ağlıyorum. İnsanları uyuşturucuyla öldürüyorlar. Ben oğluma bir şey oldu mu diye geceleri yatamıyorum. Şimdi de intihar ediyordu" diye konuştu.

'YÜZLERCE DEFA UYARDIK'

Geçen hafta da apartmanda aynı kişinin yangın çıkardığını anlatan kişi, "Apartman olarak bıktık. Yüzlerce defa uyardık. Babası da burada, uyardık ve söyledik. Polis alıp götürüyor tekrar bırakıyorlar" dedi. Diğer yandan, İbrahim A.'nın babası Mahmut A. ile apartmanda oturanlar, kısa süreli tartışma yaşadı.

Cumartesi günü aynı yerde çıkan yangınsa itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrumda Yangın Çıkaran Uyuşturucu Bağımlısı Kurtarıldı - Son Dakika

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