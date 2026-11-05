Bölgesel Kalkınma Programı'na 2027-2029'da 18,6 milyar lira ödenek öngörüldü

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Bölgesel kalkınmaya 3 yılda 18,6 milyar lira ödenek planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027-2029 dönemi Bölgesel Kalkınma Programı ödeneğinin toplam 18 milyar 627 milyon 204 bin lirayı bulması öngörülüyor

Dört bölge kalkınma idaresinin aynı dönemdeki toplam yatırım ödeneğinin 12 milyar 561 milyon 391 bin liraya ulaşması planlanırken GAP'ta bitkisel üretim, DAP ve KOP'ta sulama, DOKAP'ta turizm öne çıkacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Girişimcilik ekosistemine 17 ilde 604 milyon lira hibe verilecek

ENHANCER PRO Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında teknolojiden akademiye, yerel yönetimlerden meslek kuruluşlarına ve OSB'lere kadar farklı alanlardaki projelere destek sağlanacak

Hibe sözleşmelerinin Aralık 2026'da imzalanarak projelerin uygulamaya alınması planlanıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından bu yıl Türkiye'ye 2,7 milyar avroyu aşan rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso:

"Biz, Türkiye'deki en büyük kurumsal yatırımcıyız ve yılın bu zamanına kadar Türkiye'ye 2,5 milyar avro yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar bu yatırımların geçen yılki seviye olan 2,7 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz"

"Bu miktarın 1,7 milyar avrosu şimdiden yeşil projelere ayrıldı. Bu projelerin de önemli bir bölümünü enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yeşil dönüşüme katkıda bulunan diğer projeler oluşturuyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

(Nuran Erkul/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Başkentten 10 ayda 15,7 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan ocak-ekim döneminde ABD'ye 1,2 milyar dolar, Çin'e 1 milyar 85 milyon 917 bin dolar ve Slovakya'ya 1 milyar 21 milyon 210 bin dolarlık ihracat yapıldı

Dış satımın 2 milyar 61 milyon 543 bin dolarlık kısmı "elektrik ve elektronik", 1 milyar 863 milyon 382 bin dolarlık bölümü "kimyevi maddeler ve mamulleri" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Türkiye ile Çin yeşil dönüşümde işbirliğine odaklandı

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'in Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret vesilesiyle 9 Kasım'da düzenlenecek "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu"nda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi bekleniyor

Türkiye'nin Çin'e ihracatı yılın 9 ayında 3 milyar 394 milyon dolara ulaşırken bu tutar 2022, 2023, 2024 ve 2025'teki yıllık ihracatı geçti

(Mert Davut/Ankara)

6- UNEP'in COP31 öncelikleri iklim bilimi, 1,5 derece hedefi ve iklim uyumu olacak

Birleşmiş Milletler Çevre Programı İklim Değişikliği Bölümü Direktörü Martin Krause:

"COP31'de iklim bilimcilerinden gelen mesajları görmezden gelmemeliyiz. Bu, artık kendiliğinden kabul gören bir şey değil çünkü dünyada iklim değişikliğiyle ilgili çok fazla dezenformasyon var"

"UNEP olarak COP31'den iklim uyumu için daha fazla finansman sağlanması ve iklim dayanıklılığı önlemlerinin hızlandırılması yönünde bir sinyal çıkmasını bekliyor ve umuyoruz"

(Yeter Ada Şeko-Zeynep Özturhan/İstanbul)

7- COP31, Türkiye'nin elektrikli ulaşım teknolojilerini dünyaya tanıtma fırsatı sağlayacak

Emobilite Operatörleri Derneği Başkanı Berkay Somalı:

-"COP31'i, Türkiye'nin elektrikli ulaşım dönüşümünü hızlandıracak ve bu alandaki yerli teknoloji kapasitesini dünyaya gösterecek stratejik bir fırsat olarak görüyoruz"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre zaferi ekonomi politikalarının seyrini şekillendirecek

Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu sağlayan Demokratların, Trump yönetiminin enflasyonist baskıları tetikleyen tarifelerini durdurmaya ve İran Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik adımlar atması bekleniyor

Kongre ile Beyaz Saray arasında yaşanabilecek muhtemel bütçe tartışmalarının hükümetin kapanma riskini artırması, yapay zeka ve kripto piyasalarına yönelik regülasyonların ise sıkılaşması öngörülüyor

(Dilara Zengin-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington)

9- ABD'deki ara seçim sonuçlarıyla Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin azalması bekleniyor

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer:

"Demokratlar, kampanya dönemindeki vaatlerini yerine getirirse yapay zeka veri merkezi inşaatlarının hızında bir yavaşlama yaşanabilir. Bu durumun kendisi bile ABD ekonomisi üzerinde hafif bir dezenflasyonist etki yaratabilir. Bu da Fed'in bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında ne kadar agresif davranması gerektiğine ilişkin beklentilerin bir miktar aşağı çekilmesine yol açabilir"

Finansal hizmetler şirketi Capital.com'un Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda:

"(Kongrenin Trump yönetiminin maliye politikalarını sekteye uğratmasına dair beklentiler) Bu durum, ABD'de enflasyon ve faiz oranları üzerindeki yukarı yönlü riskleri bir miktar azaltıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- ABD'deki ara seçimlerin kaybedenlerinden biri de veri merkezleri oldu

Kongredeki dengeleri şekillendiren ara seçimlerle eş zamanlı olarak 10 eyalette veri merkezlerine ilişkin 41 yerel öneri oylandı, seçmenlerin büyük bölümünün yeni yatırımlara kısıtlama getirilmesini veya projelerin geçici olarak durdurulmasını desteklediği görüldü

Texas ve Georgia gibi sektörün merkez üsleri konumundaki eyaletlerde yeni veri merkezi inşaatlarını durdurma sözü veren Demokrat vali adaylarının kazanması, toplam değeri şimdiden 68 milyar doları bulan projelerin yerel muhalefet nedeniyle aksadığı sektörde düzenleme baskısını artırdı

(Dilara Zengin/Washington)

11- Demokratların ABD ara seçimlerindeki üstünlüğü pay piyasalarını hareketlendirdi

ABD'li bazı teknoloji devlerinin hisseleri yapay zeka altyapı harcamalarının azalabileceği beklentisiyle yükselişe geçerken, Demokratların İran savaşını sonlandırmaya yönelik adım atabileceğine yönelik beklentiler petrol şirketlerinin hisselerini aşağı çekti

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

12- Demir yollarında ray sıcaklıkları yakından takip edilecek

Ulaştırma altyapısının güvenliği kapsamında Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi'nin kurulum işlemleri tamamlanacak

Kara yollarında ağır bakım maliyetlerini azaltacak şekilde önleyici bakım yapılacak ve bu kapsamda yol envanter bilgileri güncellenecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

13- "210 gramlık delice doğan"ın 1 yılda 36 bin 700 kilometrelik göç yolculuğu

KuzeyDoğa Derneği ekiplerince Iğdır'da kanadına uydu vericisi takılarak izlenen delice doğanın göç yolculuğunda en yüksek irtifalı uçuşunu 2 bin 845 metrede gerçekleştirdiği, kış mevsimini geçirmek üzere Sudan'ın El Gadarif bölgesine ulaştığı belirlendi

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar:

"Yakalandığında 210 gram ağırlığında olan bu delice doğana biz 6 gramlık bir uydu vericisi yerleştirdik ve halkalama işlemlerinin ardından doğaya geri bıraktık"

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

14- İki küçük kalp, hayata tutunabilmek için nakil bekliyor

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve acil nakil olmaları gereken 11 yaşındaki Elifsu Yüksel ile 9 yaşındaki Kadirhan Yalçın, yeni bir kalple evlerine dönmenin hayalini kuruyor

Elifsu Yüksel:

"Nakil beklediğim için buradayım. Kalp nakli bekliyorum. En çok nakil olup gitmeyi istiyorum"

Kadirhan'ın annesi Ayşe Yalçın:

"Dört mevsimi yaşadık burada. Diğer çocuğumu bıraktım, Kadirhan'ın tedavisi için buradayız. Zor bir süreçten geçiyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Gana'da aort damarının çapı 11 santimetreye ulaşan hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Güler:

"Normalde bu damarın 3 santimetre kadar olması gerekiyordu. Ayrıca damarının yırtılması da söz konusu. Hastaların yaklaşık yüzde 90'ı bir hafta içinde bu tür bir hastalıkta hayatını kaybediyor. Ne yazık ki teknik imkansızlıklar sebebiyle de tedavisini olamamış. Biz, tedavisini başarıyla gerçekleştirdik"

Hasta Gariba Mohammed Huseın:

"Hastane çok iyi. Benim için yaptıklarınız için teşekkür ederim. Çok mutluyum, buraya gelmekten mutluyum. Türkiye'yi seçtim ve elhamdülillah. Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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