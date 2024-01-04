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Bolivya, Küba ve Venezuela İran'daki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Bolivya, Küba ve Venezuela İran'daki terör saldırılarını kınadı

Bolivya, Küba ve Venezuela, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, İran'daki terör saldırılarını kınadıklarını belirterek, dayanışma dileklerini iletti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı. İran'daki saldırılar, Kasım Süleymani'nin anma töreninde meydana gelmiş ve DEAŞ tarafından üstlenilmişti.

Bolivya, Küba ve Venezuela İran\'daki terör saldırılarını kınadı
04.01.2024 - 20:59,
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Bolivya, Küba ve Venezuela, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X'teki paylaşımında, İran'daki terör saldırılarını kınadıklarını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti halkına ve hükümetine dayanışma dileklerimizi iletiyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Canel, ülkesinin, General Kasım Süleymani suikastının 4. yıl dönümündeki anma töreninde düzenlenen terör saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadığını vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Venezuela, Kirman kentinde meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yolda 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak: AA
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