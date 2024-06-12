Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bolu'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ü.A. ve A.S. isimli şahıslar, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

12.06.2024 16:34
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Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. ile aynı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S'yi yakaladı.

Hükümlüler, gerekli işlemlerinin yapılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: AA

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