Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. ile aynı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S'yi yakaladı.
Hükümlüler, gerekli işlemlerinin yapılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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