Bolu\'da 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

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Bolu'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.
Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, 23 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.Ç. (52) yakalandı.
Hükümlü M.Ç, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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