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Bolu'da 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Bolu'da yapılan uygulamada, kimlik kontrolünde 23 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.Ç. (52) yakalandı. Hükümlü, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolu\'da 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
26.12.2023 - 12:37,
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Bolu'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, 23 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.Ç. (52) yakalandı.

Hükümlü M.Ç, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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