Bolu'da 5 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da 5 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

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Bolu\'da 5 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
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Bolu'da durdurulan bir araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da durdurulan araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürüten Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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