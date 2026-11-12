Bolu\'da 5 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Bolu'da durdurulan araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürüten Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.