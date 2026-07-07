Bolu'da Belediye Davası Başladı - Son Dakika
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Bolu'da Belediye Davası Başladı

Bolu\'da Belediye Davası Başladı
07.07.2026 10:11
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Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması devam ediyor.

BOLU Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 2'nci gününde devam ediyor.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonrası Leyla Beykoz'un tutukluluk hali ev hapsine ve Aydan Özdemir'in ise tahliyesine karar verildi.

6'SI TUTUKLU 19 SANIKLI DAVA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede; Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez 'İcbar suretiyle irtikap', 3 kez 'İrtikaba teşebbüs', 34 kez 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 1 kez 'Rüşvet' suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Süleyman Can'ın 5 kez 'İcbar suretiyle irtikap', 2 kez 'İrtikaba teşebbüs' suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez 'İrtikap suçuna yardım', 3 kez 'İrtikap suçuna yardıma teşebbüs' ve 34 kez 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 178 sayfalık iddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMADA İKİNCİ GÜN

Davanın ilk duruşması dün başladı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmada, dün sanıkların bir kısmı savunma yaptı.

Ara verilen duruşma bu sabah yeniden başladı. Duruşmanın görüldüğü spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma salonuna, basın mensupları, avukatlar, davanın tarafları, sanıklar ve yakınları harici kimse alınmadı.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Bolu, Son Dakika

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