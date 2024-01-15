 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da Kalp Krizi Geçiren TIR Sürücüsü Hayata Döndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da Kalp Krizi Geçiren TIR Sürücüsü Hayata Döndürüldü

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken kalp krizi geçiren TIR sürücüsü, bariyerlere çarptı. Abdurrahman Biter isimli sürücü, kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor.

15.01.2024 - 00:21,  Güncelleme: 00:23
Abone Ol

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren TIR, bariyerlere çarptı. TIR sürücüsü Abdurrahman Biter (64), kalp masajı ile hayata döndürülerek hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. 27 U 1670 plakalı TIR'la Ankara istikametine giden Abdurrahman Biter, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. TIR, yolun sol şeridinde bariyerlere çarparak durdu. Olayı görenler, hemen TIR sürücüsü Biter'in yardımına koştu. Kazada yara almayan ancak kalp krizi geçiren sürücü Biter, diğer sürücüler tarafından araçtan indirildi. TIR da sol şeritte tehlike oluşturduğu için bir vatandaş tarafından emniyet şeridine çekildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kalbi duran Abdurrahman Biter'e kalp masajı yaparak hayata dndürüldü. Biter, ambulansla Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Bolu\'da Kalp Krizi Geçiren TIR Sürücüsü Hayata Döndürüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Trafik Kazaları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kalp Krizi Geçiren TIR Sürücüsü Hayata Döndürüldü - Son Dakika


00:35
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24
Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03
Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35
Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Son Dakika
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24 Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03 Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35 Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 01:34:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Kalp Krizi Geçiren TIR Sürücüsü Hayata Döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement