Bolu'da Küçükbaş Kurbanlık Talepleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Küçükbaş Kurbanlık Talepleri Artıyor

Bolu\'da Küçükbaş Kurbanlık Talepleri Artıyor
15.05.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Bolu'da küçükbaş hayvan talebi arttı. Fiyatlar 12 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'daki kurban pazarlarında ve çiftliklerde hareketlilik başladı. Kentte hayvan yetiştiriciliği ve satışı yapan Erkan Ercan, bu yıl küçükbaşa ilginin daha fazla olduğunu belirterek, "Küçükbaşlarımız 12 bin liradan başlıyor. Kademe kademe hayvanına göre 40 bin liraya kadar seçeneğimiz var" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'da kurban pazarlarında ve çiftliklerde hareketlilik hız kazandı. Büyükbaş fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların küçükbaşlara yöneldiğini belirten küçükbaş yetiştiricisi ve satıcısı Erkan Ercan, vatandaşlara güvenilir yerlerden hayvan alımı yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

'BÜYÜKBAŞLARDA 34 BİN LİRADAN HİSSE SEÇENEĞİMİZ VAR'

Küçükbaş hisselerinin 12 bin liradan 40 bin liraya kadar uzandığını dile getiren Erkan Ercan, "Satışlar şu anda gayet güzel gitmekte. Vatandaşın bir ilgisi var. Bu sene büyükbaş fiyatları da yüksek olduğu için küçükbaşa yoğun bir talep var şu anda. Büyükbaşımız fazla olmamak kaydıyla küçükbaş ağırlıklı çalışıyoruz genelde. Küçükbaşlarımız 12 bin liradan başlıyor. Kademe kademe hayvanına göre 40 bin liraya kadar seçeneğimiz var. Büyükbaşlarda da 34 bin liradan hisse seçeneğimiz var. İster istemez küçükbaşa ağırlık fazla olmaya başladı artık. Çünkü küçükbaşın bedeli daha küçük büyükbaşın fiyatlarına göre. O yüzden ağırlık küçükbaş gitmeye başladı artık" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Vatandaşların kurbanlık seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan Ercan, "Kurbanlık alırken kurbanın yaşına ve İslami şartlara uygun olmasına dikkat etmeli ilk öncelik olarak. Bunlar da şudur bence; işte kurbanın boynuzudur, ayak yapısıdır, gözüdür, kulağıdır tam olması ve eksiksiz olması gerekmekte kurban için. Yurt dışında Afrika bölgesinde kurban kesimi, kurban organizasyonu yapmaktayız. Bunun bedeli 5 bin lira olarak bu sene açıkladık. Bu şekilde kurban bağışı alıp kurbanın birinci ve ikinci günü videoları kurban sahiplerine iletiyoruz" diye konuştu. Son olarak kurbanlık alacaklara güvenilir satıcıları tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulunan Ercan, "Vatandaşa benim önerim şu olur; devamlı bulabileceği, devamlı muhatap olabileceği yerlerden kurban alması daha mantıklı olur. Tanıdığı kişilerden kurban alması daha mantıklı olur" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Küçükbaş Kurbanlık Talepleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:03:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu'da Küçükbaş Kurbanlık Talepleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.