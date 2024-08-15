Bolu\'da Orman Yangınına 5 Helikopter Görevlendirildi

YANGINA MÜDAHALE İÇİN 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, alevlere havadan müdahale için helikopterler takviyesi istenildi. 4'ü askeri helikopter olmak üzere 5 helikopterin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca bölgeye takviye olarak Sakarya ve Ankara'dan itfaiye ve orman ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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