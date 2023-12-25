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Bolu'da telefon dolandırıcılarına hapis cezası

Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 sanık, 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis ve 312 biner lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanıkların son savunmalarında suçsuz olduklarını iddia etmelerine rağmen mahkeme heyeti, dolandırıcılık suçundan ceza verdi.

Bolu\'da telefon dolandırıcılarına hapis cezası
25.12.2023 - 14:01,
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Bolu'da kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık, 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis ile 312 biner lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar A.Ö. (51), K.B. (33) ve Ö.A. (69) ile müşteki E.İ. (70) ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçu işlemediklerini iddia etti.

Müşteki E.İ, kendisini yönlendiren kişinin telefonunu açık tutmasını sağladığını ve Göynük ilçesinden taksiyle gelerek 98 bin 700 lirayı belirtilen hesaplara yatırdığını anlatarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis ile 312 biner lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: AA
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