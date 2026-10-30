Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu, Düzce'de görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu, Düzce'de görüş mesafesi düştü

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu; Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi düştü. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

DÜZCE/ D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bolu geçişindeki Elmalık, Abant ve Karayolları kavşakları ile Polisevi mevkilerinde de sis etkili oldu.

Yer yer yağmur da görülen güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Kaynak: AA
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