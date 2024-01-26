 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Bolu Dağı'nda D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ve polis ekipleri yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı
26.01.2024 - 21:39,
Abone Ol

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda gün boyunca aralıklarla hafif şekilde yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplandı. Bolu Dağı'nda yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı'nın Ankara ve İstanbul yönünde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ekipleri hem D-100 karayolu hem de Anadolu Otoyolu geçişinde yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullunun kanayan yarasına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullunun kanayan yarasına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullunun kanayan yarasına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement