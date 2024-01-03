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Bolu, Kocaeli ve Düzce'de Sis Etkisi - Son Dakika
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Bolu, Kocaeli ve Düzce'de Sis Etkisi

Bolu, Kocaeli ve Düzce illerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Bolu'da kent merkezinde oluşan sis bulutu güzel bir manzara oluştururken, D-100 kara yolunda görüş mesafesi azaldı. Kocaeli'de İzmit Körfezi ve sahil yakınlarında yoğun sis tabakası görüldü. Sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Düzce'de ise Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Polis ve karayolları ekipleri sürücüleri uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Bolu, Kocaeli ve Düzce\'de Sis Etkisi
03.01.2024 - 10:09,
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Bolu, Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.

Bolu'da kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu, güzel manzara oluşturdu.

D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü ve çevresinde de sis etkili oldu. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kocaeli

Kocaeli'de sabah İzmit Körfezi'nin üzeri yoğun sis tabakasıyla kaplandı.

Sahile yakın yerler ve yüksek kesimlerde de yer yer sis görüldü.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

Düzce

Düzce'de sabah görülen sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Düzce gişelerinden itibaren Küçükmelen, Gölyaka, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü, Çilimli ve Gümüşova geçişleri ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sis etkisini gösterdi.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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