Bolu Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu Otel Yangını Davası Başladı

Bolu Otel Yangını Davası Başladı
07.07.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 32 sanık hakim karşısında. 78 ölü, 133 yaralı var.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, Mahkeme, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Hakim, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Osimhen son kararını verdi İşte oynamak istediği takım Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım
Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı
Francesco Farioli’den Avrupa devine 2 yıllık imza Francesco Farioli'den Avrupa devine 2 yıllık imza
664. Tarihi Kırkpınar’ın en büyük sürprizleri gerçekleşti İşte yarı finale kalanlar 664. Tarihi Kırkpınar'ın en büyük sürprizleri gerçekleşti! İşte yarı finale kalanlar
Arsenalli yıldız Trossard’dan Fenerbahçe için flaş hamle Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı

09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:23
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 8’e yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
16:48
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
16:27
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
15:58
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
15:39
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
15:19
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
14:52
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı
14:30
Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı
Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı
14:06
’’Yeni futbol aklımız o’’ denmişti Fenerbahçe’de sürpriz istifa
''Yeni futbol aklımız o'' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 10:17:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.