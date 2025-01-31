Bolu Otel Yangını Soruşturmasında Aşçı Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu Otel Yangını Soruşturmasında Aşçı Tutuklandı

Bolu Otel Yangını Soruşturmasında Aşçı Tutuklandı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası soruşturmasında, yangın anında olayın tanığı olan aşçı Faysal Yaver tutuklandı. Yangın sırasında yangın tüpüne ulaşamadığını belirten Yaver, olayda kendisinin kusurlu olmadığını savundu.

31.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:31
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BOLU'da 78 kişinin öldüğü yangın faciası soruşturması kapsamında tutuklanan ve yangın anına ilk şahit olan isimlerden aşçı Faysal Yaver'in ifadesinde, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar ki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı" dediği öğrenildi.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sırasında kahvaltı hazırlamak için 4'üncü kattaki mutfakta bulunan aşçı Faysal Yaver, facia sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada, yangın anına ilk şahit olan isimlerden olan Yaver'in ifadesinde, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar ki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu. Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık" dediği öğrenildi.

'HERHANGİ BİR KUSURLU EYLEMİM YOK'

Otelde 1 aydır ve sezonluk olarak çalıştığını ifade eden Yaver, yangını ilk görenlerden biri olduğunu belirterek ifadesinde, şunları söyledi: "Benim tek görevim, geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır. Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım."

Kaynak: DHA

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