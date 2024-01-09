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Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıç, gazetecilerin haber alma hakkına ve özgürlüğüne hizmet eden önemli bir meslek grubu olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin çalışmalarını takdir etti ve demokrasinin işleyişine yaptıkları hizmeti vurguladı. Ayrıca, gazetecilerin zorlu şartlar altında çalıştığını ve birçok ülkede tehditlerle karşılaştığını belirterek, gazetecilerin özgürce ve güvende çalışabileceği bir ortamın oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç\'tan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:39
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, insanların haber alma hakkına ve özgürlüğüne hizmet eden, toplumu aydınlatma, bilgilendirme ve toplumu yönlendirme sorumluluğunu üstlenen önemli meslek grubu olan gazetecilerin, gününü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Bu özel günün, değerli gazetecilerin çalışmalarını takdir etmek, özverili çabalarına teşekkür etmek ve demokrasinin işleyişine yaptıkları hizmeti vurgulamak adına fırsat olduğuna anlatan Kılıç, dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden anında haberdar olunmasını sağlayan basın mensuplarının, görevlerini daha önce olduğu gibi bundan sonra da medya etik kuralları çerçevesinde, aynı hassasiyetle ifa edeceğinden şüphesinin olmadığını belirtti.

Kılıç, mesai mevhumu olmayan bir meslek olan gazeteciliğin, zorlu şartlar altında yapıldığı herkes tarafından bilindiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Birçok ülkede sık sık tehditlerle karşılaşmakta ve baskılara maruz kalmaktadırlar. Hatta görevi başında hayatını kaybetmiş gazeteci sayısı azımsanmayacak kadardır. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda ölen gazeteci sayısı gün itibariyle 112'ye ulaşmıştır. Canları pahasına onlar, haber alma hakkını cesurca savunmaya devam etmektedirler. Demokratik toplum olarak görevimiz, gazetecilerin özgürce ve güvende çalışacağı ortamı oluşturmaktır."

Kaynak: AA
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