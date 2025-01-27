Bolu Yangını İçin Meclis Araştırması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu Yangını İçin Meclis Araştırması

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın için meclis araştırması yapılacak.

27.01.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta saat 03.20 sıralarında çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerinin, ihmallerin ve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla AK Parti, CHP, DEM, İYİ Parti ve Yeniyol'un verdiği Meclis araştırması önergelerinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Çalışmalarına 16 Ocak'ta ara veren TBMM Genel Kurulu yarın toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nun gündemlerinden biri de 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de saat 03.20'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası olacak.

Yangının ardından, AK Parti, CHP, DEM, İYİ Parti ve Yeniyol, Meclis'te araştırma komisyonu kurulması amacıyla önergeler vermişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede, "Yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, mevzuat ve denetim mekanizmaları ile uygulamadaki eksikliklerin tespiti, bir daha benzer elim bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılması talep edilmişti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da sunduğu önergede, turistik tesislerin yangın güvenliği denetimlerinin ne kadar düzenli yapıldığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda yeterince sorumluluk alıp almadığının araştırılmasını istemişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'ın istifa etmesi gerektiğini belirten Gülcan Kış önergesinde, "Bu felaketin sorumluluğu, yalnızca otel işletmecilerinin değil, denetimsizliğe göz yuman Bakanlığındır. Eğer bu otelde gerçekten bir denetim yapıldıysa ve her şey mevzuata uygunsa, bu yangın nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüştü? Denetimler ya eksik yapıldı ya da ihmaller göz ardı edildi. Bakanlığın bu sorumluluktan kaçması kabul edilemez. Gelişmiş ülkelerde bir gün içinde açıklanan sorumlular, Türkiye'de neden 10 gün boyunca tespit edilemiyor? Bu felakette denetimsizliğin payı var mı? Bakanlık bu süreçte ihmalleri ve denetim eksikliklerini açıklığa kavuşturmak zorundadır. Sorumlular belli ama açıklayamıyor musunuz? Eğer bu kadar büyük bir faciada bile denetim eksikliği görmezden geliniyorsa, Bakanlık resmen suçu örtbas etmeye çalışıyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin imzalarıyla sunulan önergede de yangının bütün yönleriyle açığa çıkarılması, kamu sorumluluğu bulunan kurum ve öznelerin süreçteki rollerinin açıklığa kavuşturulması, denetim eksikliğinin belirlenmesi ve mağdurların zararlarının tanzim edilmesi talep edilmişti.

İYİ Parti de yangının ardından yaşanan tartışmalarda yetki karmaşası olduğuna işaret ederek, meclis araştırma komisyonu kurularak sorumluların ortaya çıkarılmasını istemişti.

Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ imzasıyla sunulan önergede, otelde yangın alarm sistemleri ve duman dedektörlerinin çalışmamasının, yangın merdiveni eksikliği ve tahliye yollarının yetersizliğinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak, benzer felaketlerin önlenmesi adına denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ihmali bulunan yetkililerin hesap vermesi ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak adımlar atılması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: ANKA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Yangını İçin Meclis Araştırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Yangını İçin Meclis Araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.