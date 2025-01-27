Bolu Yangını İçin Meclis Araştırması

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(TBMM) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta saat 03.20 sıralarında çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerinin, ihmallerin ve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla AK Parti, CHP, DEM, İYİ Parti ve Yeniyol'un verdiği Meclis araştırması önergelerinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Çalışmalarına 16 Ocak'ta ara veren TBMM Genel Kurulu yarın toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nun gündemlerinden biri de 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de saat 03.20'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası olacak.

Yangının ardından, AK Parti, CHP, DEM, İYİ Parti ve Yeniyol, Meclis'te araştırma komisyonu kurulması amacıyla önergeler vermişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede, "Yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, mevzuat ve denetim mekanizmaları ile uygulamadaki eksikliklerin tespiti, bir daha benzer elim bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılması talep edilmişti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da sunduğu önergede, turistik tesislerin yangın güvenliği denetimlerinin ne kadar düzenli yapıldığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda yeterince sorumluluk alıp almadığının araştırılmasını istemişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'ın istifa etmesi gerektiğini belirten Gülcan Kış önergesinde, "Bu felaketin sorumluluğu, yalnızca otel işletmecilerinin değil, denetimsizliğe göz yuman Bakanlığındır. Eğer bu otelde gerçekten bir denetim yapıldıysa ve her şey mevzuata uygunsa, bu yangın nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüştü? Denetimler ya eksik yapıldı ya da ihmaller göz ardı edildi. Bakanlığın bu sorumluluktan kaçması kabul edilemez. Gelişmiş ülkelerde bir gün içinde açıklanan sorumlular, Türkiye'de neden 10 gün boyunca tespit edilemiyor? Bu felakette denetimsizliğin payı var mı? Bakanlık bu süreçte ihmalleri ve denetim eksikliklerini açıklığa kavuşturmak zorundadır. Sorumlular belli ama açıklayamıyor musunuz? Eğer bu kadar büyük bir faciada bile denetim eksikliği görmezden geliniyorsa, Bakanlık resmen suçu örtbas etmeye çalışıyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin imzalarıyla sunulan önergede de yangının bütün yönleriyle açığa çıkarılması, kamu sorumluluğu bulunan kurum ve öznelerin süreçteki rollerinin açıklığa kavuşturulması, denetim eksikliğinin belirlenmesi ve mağdurların zararlarının tanzim edilmesi talep edilmişti.

İYİ Parti de yangının ardından yaşanan tartışmalarda yetki karmaşası olduğuna işaret ederek, meclis araştırma komisyonu kurularak sorumluların ortaya çıkarılmasını istemişti.

Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ imzasıyla sunulan önergede, otelde yangın alarm sistemleri ve duman dedektörlerinin çalışmamasının, yangın merdiveni eksikliği ve tahliye yollarının yetersizliğinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak, benzer felaketlerin önlenmesi adına denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ihmali bulunan yetkililerin hesap vermesi ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak adımlar atılması gerektiği vurgulanmıştı.