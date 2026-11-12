Bolu Yeniçağa'da D-100'de kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

Bolu Yeniçağa'da D-100'de kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100'ün İstanbul istikametinde cip, Mengen kavşağında kamyonla çarpıştı ve cip sürücüsü yaralandı. Yaralı cip sürücüsü Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım ise ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Y.İ.Y. yönetimindeki 34 NKG 174 plakalı cip, Mengen kavşağında V.Y. idaresindeki 67 NR 342 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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