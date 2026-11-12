Bolu Yuva'da 1 ölü 148 zehir davasında muhtar M.E. ve Ü.B.'ye hapis cezası verildi - Son Dakika
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Bolu Yuva'da 1 ölü 148 zehir davasında muhtar M.E. ve Ü.B.'ye hapis cezası verildi

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Bolu Yuva\'da 1 ölü 148 zehir davasında muhtar M.E. ve Ü.B.\'ye hapis cezası verildi
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Bolu'nun Yuva köyündeki içme suyu kaynaklı olayda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 148 kişi zehirlenmişti. Davada köy muhtarı M.E. 6 yıl 8 ay, dönemin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı; ikisine de görev yapma yasağı verildi.

Bolu'nun Yuva köyünde 2022 yılında içme suyundan kaynaklanan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 148 kişinin zehirlendiği olayla ilgili davada köy muhtarı M.E. 6 yıl 8 ay, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, M.E.'ye 2 yıl, Ü.B.'ye ise 1 yıl süreyle görev yapma yasağı getirirken diğer 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 10'ar ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Yuva köyünün Çaydurt Mahallesi'nde 2022 yılının Temmuz ayında Kurban Bayramı'nın ardından 149 kişi, farklı zamanlarda ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bayram için misafir olarak gittiği köyde suyla yıkadığı meyveleri yedikten sonra rahatsızlanan Eyüp Ertem (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem'in, Escherichia coli (E. coli) enfeksiyonuna maruz kaldığı ve ölümünün bu enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan bazı hastalara ise anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden 'Hemolitik Üremik Sendrom' tanısı konuldu. Rahatsızlanan 148 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 5 sanık hakkında dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E. ve İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire B.K. katıldı. Diğer hemşire F.İ. ise duruşmada yer almadı. Duruşmada hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in yakınları ile sanıkların avukatları da hazır bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ve İl Özel İdaresi görevlileri de duruşmayı takip etti.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., olayın yaşandığı tarihlerde yıllık izinde olduğunu, bu nedenle laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini söyledi. Vakalar hastaneye gelmeye başladığında görevinin başına geçtiğini belirten Ü.B., hastalarla görüştüğünü, köyde ve su deposunda incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Ü.B., 2016 yılında devreye alınan su kalite sistemi sayesinde analiz sonuçlarının Sağlık Müdürlüğü ve ilgili idareler tarafından aynı anda görülebildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi ve beraatini istedi.

Köy muhtarı M.E. ise 2014 yılından bu yana görev yaptığını, su depolarının temizlendiğini ve aynı depodan 4 mahallenin yararlandığını söyledi. Bölgede başka zehirlenme vakası yaşanmadığını belirten M.E., ihmali olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİNİN MUHTARLIKLARIN GÖREVİNDE OLDUĞUNU SAVUNDU

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. da içme suyu şebekesinin bakım, koruma ve temizleme işlemlerinin muhtarlıklar tarafından yapıldığını savundu. M.A.A., 2019 yılında köy muhtarlarının da katıldığı toplantıda su depolarının temizlenmesi ve işlemin İl Özel İdaresi'ne bildirilmesinin kararlaştırıldığını, ancak bu kararın müdürlüğe ve ilgili personele tebliğ edilmediğini söyledi. Olaydan önce İl Özel İdaresi personeli K.D.'nin muhtara klor ve klorlama cihazı teslim ettiğinin tutanaklarla sabit olduğunu belirten M.A.A., suçlamaları kabul etmedi. Hemşire B.K. de bulaşıcı hastalıklar biriminde görev yaptığı süre boyunca işini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek beraatini istedi.

KARAR AÇIKLANDI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, köy muhtarı M.E.'yi 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. M.E. hakkında ayrıca 2 yıl süreyle görev yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B.'ye ise 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesini yasakladı. 'Görevi ihmal' suçundan 1 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılan M.A.A., F.İ. ve B.K. hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Ü.B.'nin yıllık izinde olduğunu belirttiği tarihlerde yerine vekalet eden kişinin tespit edilerek Eyüp Ertem'in ölümüne neden olma suçundan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Kaynak: DHA
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