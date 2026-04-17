Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17.04.2026 08:14  Güncelleme: 08:15
Bolu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı ve bir oda çalışanı, savcılık sorgularının ardından tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal ve 2 oda çalışanının savcılık sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden kooperatif ve oda başkanı Mustafa Altundal ile oda çalışanı Mesut Kalafat çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarının yanı sıra kooperatif ve oda merkezinde yapılan aramada bazı belgelere el konulmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Köroğlu, Ekonomi, Güncel, Bolu, Son Dakika

