Bölünmüş yollarda bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bölünmüş yollarda bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini bildirdi. TEM, İzmir-Çeşme ve Ankara-Niğde otoyolları başta olmak üzere birçok güzergahta şerit kapatmaları ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı Edirne istikametinde gece bant değişikliği yöntemiyle diğer platformdan, gündüz derzlerin üzerine monte edilen rampalarla sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'ndaki aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu çalışmaları kapsamında İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi ve Limontepe kavşak kollarında 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometreleri Eskişehir istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten devam ediyor.

Bursa-İnegöl il sınırı yolunun 38-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Yozgat il sınırı-Yıldızeli yolunun 46-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, Trafik, Güncel, Niğde, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölünmüş yollarda bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:50:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bölünmüş yollarda bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement