Bonsai Sanatına Adanmış Bir Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bonsai Sanatına Adanmış Bir Hayat

Bonsai Sanatına Adanmış Bir Hayat

Makine mühendisi Aykut Erşan, kurumsal hayatını bırakarak bonsai sanatına yöneldi.

15.09.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatı olarak bilinen bonsai, estetik görünümlü ve uzun ömürlü minyatür ağaç yetiştirmek isteyenlerin yeni hobisi haline gelirken, makine mühendisi Aykut Erşan hobisini daha ileri taşıyarak kurumsal hayatını bırakıp kendisini bonsai sanatına adadı.

Ağaçların budama, telle sarma ve dallarını yönlendirme gibi yöntemlerle minyatür boyutlarda yetiştirilmesini sağlayan bonsai sanatı, son yıllarda Türkiye'de de yayılıyor.

Dışarıdan bakıldığında yeni yeşermiş bir ağaç gibi duran bu bitkilerin yaşları 300 yılı aşabilirken, fiyatlarına ise türü, estetik görünümü ve yaşı gibi faktörlere göre değer biçiliyor.

Ev ortamında değil açık havada yetiştirilmesi gereken minyatür bitkiler, uygun bakımları yapılmadığı zaman hastalanıp ölebiliyor.

"Bonsai bir ağacı estetik bir şekilde yaşatmaktır"

Dizi izlerken karakterlerden birinin elindeki makasla bitki budadığını gördüğü zaman bonsai ile tanışan makine mühendisi Aykut Erşan, yaklaşık 6 yıl önce kurumsal hayatına veda edip kendisini bonsai sanatına adadı.

Tuzla'da yeşillikler içindeki bahçesinde sanatını icra eden Erşan, ilginç bir meslek olarak görülen bonsai sanatçılığıyla ilgili merak edilenleri, AA muhabirine anlattı.

Bonsainin, derinlikli ve felsefi yönü çok kuvvetli bir Japon sanatı olduğunu öğrendiğini belirten Erşan, evinde yaptığı küçük denemelerden sonra bonsai sanatında kendisini ilerlettiğini, ticari alana ise uzmanlaştıktan sonra ulaştığını söyledi.

Erşan, bonsainin Türkiye'de çok yaygın olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bonsai bir bitki türü değil. Buradaki bitkilerin estetik şekilleri, onların doğası gereği olan bir şey değil. Yaptığımız şey tamamen bahçecilik yöntemlerini kullanarak bitkiyi, daha doğrusu ağacı saksı içerisinde estetik bir şekilde yaşatmak. Doğada yaşlı bir ağacı gördüğünüzde o kalın gövdesi, dallarının yere yakınlığı, üçgen silueti, bunlar sizi etkiler. Bonsai, bir ağacı veya fidanı saksının içine koyup dallarını ona göre budamak, ihtiyacına göre o dalları telleyerek yönlendirmek, gübresini, suyunu verip ihtiyaç duyduğu dış ortamı yaratarak estetik bir şekilde yaşatmaktır."

"Şu an hayatta olan 300-500 yaşında bonsailer var"

Bonsainin insanlarda uyandırdığı duygulara değinen Erşan, "Bonsaiyi hiç bilmeyen birisi ona baktığında orada yaşlı bir ağaç görür. İnsanlar 'Altına gireyim oturayım, burada bir salıncak olsa sallanırım, altında bir evim olsa çok mutlu yaşarım' gibi bir hissiyat kazanır." ifadesini kullandı.

Erşan, karaağaç, çınar, kavak, gürgen, kayın gibi orman ağaçlarının hepsiyle bonsai çalışabildiklerini ve verdiği eğitimlerde en çok bitkinin fizyolojik yapısı üzerinde durduğunu kaydederek, "Bir bonsai sağlıksız olamaz. Üzerinde kuru yapraklar ve dallar, böcekler, hastalıklar varsa bu bonsai hiçbir şekilde sergilenemez, o takdiri alamaz." diye konuştu.

Bitkilerin ömrünün olmadığının altını çizen Erşan, "Bir bonsai, saksı içerisinde yaşadığı için daha fazla suya ihtiyacı olacak çünkü saksının su tutma kapasitesi çok düşük. Siz bu ağacınızı bırakıp tatile gittiğinizde orada susuzluktan ölebilir. Dönem dönem kök terbiyesini yaptığınızda, dallarını doğru budadığınızda, ihtiyaç duyduğu gübreleri, ilaçları verdiğinizde ağacınız çok güzel yaşayacak, dolayısıyla ömrü olmayacaktır. Şu an hayatta olan 300-500 yaşında bonsailer var. 200-300 yıldan uzun süredir bonsai eğitimi almış ağaçlar var. Doğru bakımı uygulayabiliyorsanız bir ağacın yaşı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Tatile gidenler bonsailerini emanet bırakıyor

Aykut Erşan, özellikle maddi değeri yüksek bonsailere sahip müşterilerinin tatile gittiklerinde ağaçlarını atölyeye emanet ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çok kıymetli ve yaşlı ağaçlar var, ne yazık ki ölmeleri çok kolay. Susuz kaldıklarında ve fark edemediğiniz bir şey olduğunda o ağaç ölebilir. Onlar da tatile gittiklerinde, bazen yazlığa gittiklerinde, ağacın başında duramadıklarında getirip bize bırakıyorlar. Biz de burada günlük bakımlarına devam ediyoruz. Bir bonsai ile her gün ilgilenmek gerekmiyor. Günlük sulamasını yapın, arada bir gübresini, ilacını verin. Senede belki birkaç budama, bazen küçük tellemeler, belki iki üç yılda bir de kök terbiyesi işlemi yaptığınızda aslında bir bonsaiyi çok kolay yetiştirebiliyorsunuz. Buraya insanlar ağaçlarını getirip bıraktığında bonsai oteli hizmeti vermiş oluyoruz."

Atölyeden uzak olduğunda aklının ağaçlarında kaldığını kaydeden Erşan, "Çalışan arkadaşlarımdan sürekli fotoğraf ve video istiyorum. Her gün arayıp 'Sulama yaptınız mı? Renklerde bir sıkıntı var mı? Bir problem var mı? Hava nasıl? Yağmur yağdı mı? Çok rüzgarlı mı?' diye soruyorum çünkü hep aklım burada. İnsan kendi işini yaptığında işiyle ilgili bir tarafı kapatamıyor. Belki kurumsal hayata dair özlediğim tek şey buydu. Tatile çıktığımda beynimi kapatıp kendi hayatıma dönebiliyordum." dedi.

Erşan, bir bonsaisi öldüğünde çok üzüldüğünü dile getirerek, "Geçen hafta bir ağacım öldü ve çok üzüldüm. Çiçek açtı, meyvelerini verdi. Benim de kötü bir dönemimdi ve fark edemedim. Renk değiştirdi, kurtarmaya çalıştım hatta kurtarır gibi oldum. Hani o ölüm öncesi bir iyilik hali gelir ya. Ona da öyle bir iyilik hali geldi, sonra da öldü." ifadesini kullandı.

Kızı Ela doğduğunda tohumdan çıkan Japon kara çamını yetiştirmeye başladığını aktaran Erşan, bu bitkinin de kızıyla birlikte bonsai yöntemiyle büyüyeceğini söyledi.

"Bonsai Japonca'da 'tabakta büyütmek' anlamına geliyor"

Bonsai sanatında bitkinin olduğu kadar kullanılacak saksının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Erşan, saksıların renk, şekil ve materyallerinin bitkinin yapısına göre seçildiğini dile getirdi.

Aykut Erşan, bonsai sanatının uyuşturucu madde ticaretiyle karıştırıldığına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

" Instagram'da yeni yaygınlaşmaya başladığımızda bize bir uyuşturucu satıyormuşuz gibi 'Gramı ne kadar?' diye yazanlar oluyordu. O bonzai, bizimki bonsai. Bonsai Japonca'da 'tabakta büyütmek' anlamına geliyor. Dışarıda kendimizi tanıttığımızda 'Nasıl ya? Yasal mı? Nasıl girdiniz bu işe? Bir bu kalmıştı yapmadığınız' diyenler oluyor. Reklam verdiğimizde 'Allah belanızı versin, bir de bunları yaygınlaştırıyorsunuz' yazanlar oluyor hala."

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Güncel, Sanat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bonsai Sanatına Adanmış Bir Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bonsai Sanatına Adanmış Bir Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement